Il Messaggero | Zaccagni, una sosta per rinascere

Come riportato da Il Messaggero, la Nazionale giocherà a Roma ma il capitano biancoceleste non ci sarà. Il bomber della Lazio ci è rimasto molto male ma adesso ha otto mesi per riprendersi il posto in azzurro. Spalletti lo ha chiamato venerdì scorso, poco prima di ufficializzare le convocazioni della sua nuova carriera da ct e gli ha detto che lo avrebbe lasciato a casa.

Nel 2023 Immobile ha segnato due gol in Nazionale: contro la Spagna su rigore, nelle finali di Nations, e contro la Macedonia al debutto di Spalletti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: