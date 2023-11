Marco Parolo: “Mi manca l’ambiente della Lazio. Derby? Punti persi”. E su Vecino e Kamada…

Nella 12° giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, si è giocato il Derby della Capitale, Lazio-Roma. Il match si è chiuso con un pari a reti bianche, 0-0. Un punto a testa che, in termini di classifica, porta la Lazio di Maurizio Sarri a quota 17 punti, a -4 dal Napoli quarto, mentre la Roma resta con un punto in più rispetto ai biancocelesti.

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo il dodicesimo turno di campionato. In casa Lazio, in seguito al Derby contro la Roma, sono state confermate le quattro sanzioni, con una più pesante. Luis Alberto, già diffidato ed arrivato alla quinta sanzione (cartellino giallo), è stato squalificato per una giornata effettiva di gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”: il numero 10 biancoceleste quindi, salterà il match in trasferta della sua Lazio contro la Salernitana, in programma sabato 25 novembre. “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” sono stati sanzionati Patric (prima sanzione) e Ciro Immobile. Il Capitano della Lazio, arrivato alla quarta ammonizione, entra così in diffida. Inoltre, contro la Roma, ha ricevuto un cartellino giallo anche mister Sarri, arrivato alla terza sanzione.

Infine, sia la Lazio che la Roma, hanno ricevuto un’ammenda di 15 mila euro dopo la stracittadina. Di seguito le motivazioni:

Lazio: “Per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco; per avere, inoltre, intonato cori beceri nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Roma: “Per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato un petardo oltre a numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato tre petardi e numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

