“Quando giochi”: la presentazione del libro di Parolo e Cattaneo. Presente Radu – FOTO

“Quando giochi” è il nuovo libro oggi in uscita dell’ex calciatore della Lazio, Marco Parolo, scritto in collaborazione con il giornalista di DAZN, Marco Cattaneo. La presentazione si è tenuta questa mattina a Roma presso la Sala Mechelli (Consiglio Regione Lazio), offrendo agli appassionati un’opportunità unica di scoprire i dettagli dietro le pagine di questa interessante pubblicazione.

Durante l’evento, i due autori hanno condiviso le loro esperienze e riflessioni legate al mondo del calcio, offrendo agli spettatori uno sguardo approfondito. Presente all’evento anche Stefan Radu.

Le parole di Parolo: “È capitato di sbagliare passaggi con la Lazio e di mandare avversari in porta. Per fortuna avevo compagni che non me la facevano pagare (ride con Radu, ndr). Sono più le volte che Radu rimediava agli errori di Parolo che viceversa. C’era la teoria che Radu non sbagliava mai (ride, ndr)”.

