SERIE A | Napoli, dopo l’esonero di Rudi Garcia è ufficiale il nuovo allenatore: il comunicato | FOTO

Quest’oggi è stato presentato il nuovo libro dell’ex Lazio Marco Parolo insieme al giornalista Marco Cattaneo. Al termine dell’evento proprio il presentatore di DAZN ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

“Parolo è un ragazzo straordinario, è un vulcano pieno di energie. Quando ho pensato a questo libro per aiutare i ragazzi, per diventare calciatore, ho capito che lui era una persona giusta per trasmettere tutti i valori. Il Parolo scrittore è ancora più esuberante. Era uno determinato, attento, metodico, preciso. Convinto di voler realizzare quel sogno che aveva di essere calciatore. Sono tanti gli aneddoti che racconta e molto ruota attorno all’esperienza nella Lazio. Anche le cose più leggere. Ad esempio ‘Quando hai fame’ lui racconta di Giocondo, il fantastico cuoco di Formello e di come lui portasse le crostate o consegnasse altre cose alla fine della partita era un incentivo che nella costruzione di una squadra, alla fine, fanno la differenza. Uno come Parolo serve a una squadra, così come serviva Milinkovic. E’ un tema per una difficoltà e di un tema per una difficoltà evidente. Lo raccontano i numeri da inizio stagione, e si vede anche in un derby che va comunque contestualizzato. E’ stato bruttino, penso abbia prevalso la voglia di non perdere piuttosto che quella di vincere. Kamada e Guendouzi? Mi piacciono molto entrambo, il secondo può fare molto bene. Il primo aveva dei numeri in Germania che erano clamorosi e a livello internazionale, ma non sta replicando. Ma quanti giocatori arrivano il lunedì e sono pronti il martedì nel nostro calcio. Io credo soprattutto che così tanto profili nuovi e così codificati penso ci sia bisogno di tempo, sono passati solamente tre mesi all’inizio della stagione”.

