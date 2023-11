Bobo Vieri a Radio Serie A sulla Lazio, “Non mi capacito di come…”

Bobo Vieri ha parlato quest’oggi hai microfoni della Radio Tv Serie A con RDS. Sono stati tanti i temi trattati dall’ ex-bomber durante questa lunga intervista: Dall’Inter alla Juventus, da Allegri a Inzaghi, Dal suo ritiro all’esperienza all’Atletico Madrid e non poteva mancare certo un commento sulla parentesi alla Lazio.

A sorpresa Vieri ha rivelato di avere ancora un grande rimpianto sul periodo alla Lazio.

Ecco la sua dichiarazione:

“Con la Lazio avevamo una supersquadra. Non so come abbiamo fatto a perdere lo scudetto ( riferendosi alla stagione ’98-’99). Facevamo delle partite incredibili.

Boksic è il mio idolo, ma tutti quanti erano simpaticissimi. Giravo sempre con Pancaro, con il quale avevo fatto la primavera a Torino, c’erano Almeyda, Conceicao, Stankovic, Mancini, che gli dicevo sempre che aveva fatto fare gol a tutti tranne chea me (ride ndr).

Erikson era di una carineria unica, sempre molto pacato. Quella stagione perdemmo lo scudetto, ma vincemmo l’ultima Coppa delle Coppe e la gente mi scrive ancora oggi per il gol fatto.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: