Buon compleanno Coinceiçao

Andare in gol è diventata un’impresa titanica in questa stagione per la Lazio. La squadra a stento trova la via della rete, gran parte a causa del calo di prestazioni di giocatori chiave come Felipe Anderson e Zaccagni e chi ne risente maggiormente è Immobile. Il capitano ha chiesto un maggior supporto offensivo per non sentirsi isolato in avanti. La squadra ha segnato solo 13 gol in 12 partite, mentre lo scorso anno nello stesso periodo stava a 24.

Anche i centrocampisti devono cambiare passo. Esclusi Luis Alberto e Vecino, gli altri stanno faticando. Kamada e Guendouzi hanno segnato entrambi nella trasferta di Napoli, anche se la rete del francese è stata poi annullata, dunque abbiamo un solo gol in due. Troppo poco per le aspettative che si avevano sugli innesti di maggior spicco arrivati in estate.

Il Tempo

