CdS | Castellanos non molla: parte la doppia rincorsa

Come riporta il Corriere dello Sport, ora Castellanos deve inseguire di nuovo. Nel derby ha vissuto una piccola delusione, la seconda in pochi giorni. Resta il fatto che con Immobile si alterneranno, come dice Martusciello: “Partono alla pari”. Nel derby è stato il capitano a guidare la squadra dal primo all’ultimo minuto, senza il debutto di Taty nella stracittadina. C’è mancato poco: si era scaldato, era pronto ad entrare, poi la precedenza è stata data a Isaksen e Vecino. Sarebbe dovuto entrare in seguito, ma l’infortunio di Vecino ha cambiato i piani, portando Sarri a far entrare Kamada e Hysaj e a far sedere nuovamente l’argentino. Adesso dovrà sfruttare la sosta per mantenere alta l’adrenalina e farsi trovare pronto al rientro per un sano duello con Immobile. Non avrà nemmeno viaggi intercontinentali da fare, visto che dopo esser stato inserito tra i preconvocati dell’Argentina, Scaloni ha deciso di escluderlo dall’elenco definitivo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: