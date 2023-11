CdS | Guendouzi leader, colpi e carisma

Da Pulici a Provedel, dal portiere del primo scudetto a quello che finora è arrivato “solo” secondo ma che dopo cinquant’anni è riuscito ad eguagliare un record. Come Pulici infatti, Provedel è riuscito a rimanere imbattuto per tutti i primi tre derby: il primo ne vinse due nel 1972-73 (1-0 e 2-0), pareggiando poi uno 0-0 in Coppa Italia; il secondo ha ottenuto due successi per 1-0 e un successivo pareggio per 0-0. Già lo scorso campionato Provedel aveva tolto a Pulici il record di 16 clean sheet in Serie A realizzandone 21, portandolo ad essere dichiarato il miglior portiere del campionato.

Corriere della Sera

