CdS | La Lazio fermata già nove volte da pali e traverse

Come riporta il Corriere dello Sport, con un pizzico di precisione in più, chissà, forse la classifica sarebbe stata migliore. La Lazio, infatti, è la seconda squadra della Serie A per numero di legni colpiti in queste 12 giornate: dietro al Frosinone con 12 legni colpiti, ecco la squadra di Sarri a quota 9. Proprio al derby, se quel tiro di prima intenzione di Luis Alberto fosse finito in rete invece che sul palo forse staremmo parlando di un’altra partita. Per lo spagnolo quello è stato il secondo legno consecutivo: ne aveva colpito un altro da calcio d’angolo contro il Bologna. Il calciatore che detiene il primato per i legni colpiti è Immobile: tre suoi pali hanno avviato la serie, tutti nelle prime 5 giornate, contro Lecce, Genoa e poi Monza. Poi è stato il turno degli altri compagni di squadra, con Guendouzi, Romagnoli, Zaccagni e Cataldi.

