CdS | Lazio, chance ripartenza. Salerno è già un crocevia

Stagione partita in salita, ma ora finalmente il calendario è in discesa. Sarri sa di non poter sbagliare, Salerno è ancora lontana, ma è un’occasione d’oro per avvicinarsi al quarto posto, visti gli incroci tra le prime 6 in classifica (Atalanta-Napoli, Milan-Fiorentina, Juventus-Inter). La Lazio ha perso già cinque giornate, l’ultima contro il Bologna. I rimpianti maggiori risalgono ai primi 180 minuti contro Lecce e Genoa, per questo non ci si può permettere di sbagliare contro la Salernitana. Sarri ha ritrovato la solidità difensiva ottenendo tre clean-sheet sulle ultime quattro gare di Serie A, ma ora deve ottenere un filotto di vittorie. Ha già incontrato cinque delle sei squadre di testa, vincendo tre volte e perdendo due.

Oggi pomeriggio riprenderanno gli allenamenti a Formello dopo due giorni di riposo. I calciatori partiti con la Nazionale sono quattro (Provedel, Lazzari, Hysaj e Kamada). Luis Alberto è squalificato e prima del derby aveva accusato un affaticamento, potrà approfittare della sosta e per lavorare in modo differenziato. Zaccagni è ai box per una distorsione al collaterale del ginocchio destro, va considerato in dubbio anche per la Salernitana. Vecino si è fermato per una lieve lesione al gluteo, Marusic sarà gestito per la caviglia malconcia.

Corriere dello Sport

