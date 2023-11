Mattia Briga: “C’è una mia canzone che parla di quando papà mi portava allo stadio”

Tommaso Paradiso, noto tifoso della Lazio, è stato ospite all’RDS Showcase e al termine della sua esibizione, la conduttrice Anna Pettinelli gli ha rivolto una domanda interessante: “Tra una vittoria schiacciante al Festival di Sanremo e lo Scudetto della Lazio, cosa sceglieresti?” Il cantante sicuro: “Lo Scudetto”. Poi ancora: “E fra due Grammy e lo Scudetto?” Di nuovo la risposta non è cambiata: “No no, aspetta. Lo Scudetto della Lazio lo prendo sempre. Dei premi non me ne frega nulla. Preferisco lo Scudetto della Lazio, lo giuro.”

Di seguito il video:

Tommaso Paradiso non ha dubbi pic.twitter.com/pciqTqKfSm — LazioSpace (@LazioSpace) November 15, 2023

