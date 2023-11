Nazionale, Consiglio direttivo a Coverciano: presente Provedel

Guendouzi è stato il migliore in campo contro la Roma, tra contrasti e ripartenze, provando a trascinare i compagni fino alla fine. Sarri ha detto di lui che ha una personalità straripante e ora sono 6 le partite di fila in cui è partito dal primo minuto. E’ stato uno dei pochi a provarci fino in fondo al derby, con più voglia di vincerlo che paura di perderlo. E’ stato il secondo calciatore per chilometri percorsi (11,321), dietro solo a Luis Alberto (11,545). Il francese ci ha messo un po’ a ingranare appena arrivato a Roma, escluso l’esordio a Napoli, ma da fine settembre non è più uscito dalla formazione titolare al posto di Kamada.

Corriere dello Sport

