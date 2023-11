CorSera | Anderson è più tattico, però entusiasma meno

Tredici reti in 12 giornate sono un record negativo per Sarri e la Lazio, che aveva segnato meno solo 14 anni fa con Ballardini. Questi giorni di sosta serviranno per trovare soluzioni in campo, ma forse anche sul mercato. Il club biancoceleste si sta guardando intorno nell’eventualità di un addio a giugno o addirittura anticipato di Kamada, deluso per aver giocato così poco. La società è già in fila per Andrea Colpani del Monza, appena convocato per la prima volta da Spalletti per la Nazionale. Il trequartista è già a quota 6 reti in 12 giornate, anche l’Inter lo segue. L’ottimo rapporto tra Galliani e Lotito potrebbe aprire una via preferenziale, ma il prezzo è comunque elevato (20-25 milioni). Per questo si pensa a Basic come contropartita per abbassare il conguaglio.

Prima di muovere qualsiasi passo però è previsto un vertice, che potrebbe esserci già nel weekend a Formello. In estate è stato fatto un mercato importante, ma l’addio di Milinkovic ha lasciato un buco aperto e lo si vede anche dai pochi gol segnati. Stanno rendendo meno Zaccagni e Felipe Anderson, ma per prendere qualcun altro in attacco servirebbe l’uscita di un calciatore, il tutto eventualmente rimandato a giugno.

Per quanto riguarda la difesa, in estate non è arrivato Bonucci perché Sarri ha preferito tenere Gila, ma non ha giocato neanche un minuto, e avrebbe preferito giocare con più continuità da un’altra parte. Lo stesso si può dire del difensore dell’Empoli Guarino, che accetterebbe di più fare il rincalzo e crescere alla Lazio.

Il Messaggero

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: