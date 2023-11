Giappone, Kamada: “Devo tornare a essere me stesso, la Lazio non è assolutamente in piccolo club”

Dopo la settimana che ha visto la Lazio tornare al successo in Champions League, battendo il Feyenoord all’Olimpico, e pareggiare il derby contro la Roma, diversi calciatori hanno lasciato Formello per prendere parte agli impegni con le rispettive nazionali. Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Elseid Hysaj e Daichi Kamada, questi i cinque giocatori coinvolti nelle qualificazioni ai prossimi Europei e Mondiali.

Iniziando proprio dal giapponese ex Eintracht Francoforte, Kamada ha preso parte questa mattina alla prima sfida della seconda fase per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: il centrocampista biancoceleste è partito titolare nella sfida casalinga alla Birmania, restando in campo per i primi quarantacinque minuti di gioco. Kamada ha trovato la rete del 2-0 al minuto 28’, in un match poi terminato 5-0 in favore della selezione nipponica. Il prossimo appuntamento ci sarà martedì alle 15.45, con il Giappone impegnato in trasferta contro la Siria.

Tornando invece alle qualificazioni ad Euro 2024, si gioca tanto la nuova Italia di Luciano Spalletti, al momento a tre lunghezze di distanza dall’Ucraina seconda, con una partita in più da disputare. Domani sera alle 20.45 l’Italia affronterà all’Olimpico la Macedonia del Nord, per poi tornare in campo lunedì alle 20.45 nella decisiva trasferta contro l’Ucraina. Ivan Provedel e Manuel Lazzari saranno i biancocelesti coinvolti con la maglia azzurra, con l’esterno ex Spal che è stato aggregato a Coverciano dopo il forfait del rossonero Calabria. Chiaramente ai box Mattia Zaccagni, che dopo essere stato costretto a saltare la stracittadina, non ha potuto prendere parte agli impegni con la Nazionale azzurra.

Tutto da scrivere anche il percorso dell’Albania di Elseid Hysaj, sorprendentemente al primo posto del Gruppo E a quota 13 punti, con due di vantaggio sulla Repubblica Ceca seconda e tre sulla Polonia terza. Domani alle 18.00 la selezione guidata da Sylvinho sarà impegnata in trasferta contro la Moldavia, per poi ricevere il successivo lunedì il Far Oer, nella sfida casalinga che si giocherà all’Air Albania Stadium di Tirana.

Ai box anche Adam Marusic e Matìas Vecino. Complicate le sorti del Montenegro dell’esterno biancoceleste, con la squadra ad un passo dall’eliminazione dal Gruppo G. I giallorossi occupano al momento il terzo posto nel girone a quota 8, a cinque lunghezze dalla Serbia seconda, e a sei dall’Ungheria capolista. Questa sera alle 20.45 Jovetic e compagni affrontano in casa la Lituania, al momento quarta a quota sei. Domenica invece ci sarà alle 15.00 la trasferta contro l’Ungheria.

Per il nuovo Uruguay di Marcelo Bielsa la classifica in ottica mondiali è positiva, con un momentaneo secondo posto arrivato dopo le due vittorie, un pareggio e una sconfitta ottenuti nelle prime quattro uscite. Le prossime due sfide vedranno gli impegni contro l’Argentina e la Bolivia.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: