Italia-Macedonia del Nord: le probabili formazioni

L’Italia si prepara ad affrontare la Macedonia del Nord oggi all’Olimpico: è grande l’attesa in vista della penultima gara di qualificazione a Euro 2024.

Gli Azzurri si trovano in una situazione cruciale, non avendo più spazio per errori, poiché cercano con determinazione il pass per gli Europei che si svolgeranno in Germania l’estate prossima. Con soltanto due partite rimaste nel girone, devono conquistare almeno quattro punti per evitare l’incerto percorso degli spareggi. Di seguito, le formazioni probabili:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski.

All. Milevski

