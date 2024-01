Di Marzio: “Basic atteso mercoledì a Salerno: prestito secco”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riporta Gianluca Di Marzio, sono stati firmati i contratti tra Lazio e Salernitana per il trasferimento di Toma Basic in maglia granata. Il centrocampista croato classe ‘97 si trasferirà in prestito secco per 6 mesi alla corte di Filippo Inzaghi. Di seguito il tweet del noto esperto di calciomercato:

