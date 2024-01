Felipe Anderson a segno ancora da falso nove: la statistica

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Per la prima volta da quando siede sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri ottiene la quinta vittoria consecutiva tra Serie A e Coppa Italia, con i biancocelesti a un punto di distanza dalla Fiorentina quarta in classifica. Dopo i successi con Empoli, Frosinone, Udinese e Roma, ieri la Lazio ha aperto la domenica di Serie A battendo il Lecce all’Olimpico: dopo un primo tempo complicato in cui i pugliesi hanno tenuto bene il campo, la squadra di Sarri è riuscita a trovare il vantaggio grazie alla rete di Felipe Anderson, che ha messo a segno il suo secondo gol di questo campionato.

A causa delle assenze di Immobile e Castellanos, il brasiliano è tornato ad occupare la posizione di falso nove, decidendo il match di ieri in un momento in cui la Lazio faticava ad offendere con pericolosità. Nel corso della passata stagione la prolungata assenza di Immobile aveva portato Felipe Anderson a giocare gran parte della sua stagione da falso nove, soluzione trovata da Sarri per cercare di sopperire all’assenza di un sostituto del capitano biancoceleste. Per lunghi tratti dello scorso campionato, con il brasiliano in quella posizione la Lazio ha offerto un calcio brillante e propositivo, con diversi gol pesanti segnati e altrettanti assist messi a referto proprio di Felipe Anderson.

Tutto iniziò nella passata stagione, agendo al centro dell’attacco a Bergamo contro l’Atalanta: un gol e un assist nella vittoria biancoceleste arrivata per 0-2. Ancora un gol, questa volta arrivato nel derby di andata, quando Felipe Anderson riuscì a sfruttare al meglio l’errore di Ibanez, battendo con freddezza Rui Patricio e segnando la rete decisiva per regalare al popolo biancoceleste il secondo derby vinto nell’era Sarri. Anche a Sassuolo Felipe Anderson trova la via del gol, dopo che al quindicesimo del primo tempo Immobile è costretto a lasciare il campo: entra Pedro al suo posto, con il brasiliano che si sposta al centro del tridente, siglando la rete dello 0-2 nel finale di gara. Sono tanti gli esempi in cui questa soluzione ha portato benefici alla causa biancoceleste: anche contro il Milan campione d’Italia in carica il brasiliano sigla la rete del 4-0, seguita nelle settimane successive dal gol contro l’AZ nel ritorno di Conference League, e dall’assist per Zaccagni nel derby di ritorno.

Con i problemi di Castellanos e Immobile, Felipe Anderson potrebbe rivelarsi una grande risorsa in quel ruolo, per una soluzione che potrebbe essere esplorata anche a partita in corso, al netto dei due attaccanti di ruolo presenti in rosa.

