Pellegrini: “Siamo in un buon momento di forma e abbiamo imparato a giocare partite sporche. Dal primo giorno mi sento parte del gruppo”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La Lazio si appresta a ufficializzare la partnership con la Regione Lazio, il cui logo sarà visibile sulle divise durante la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Prima della conferenza il terzino biancoceleste Luca Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni nella zona mista per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Di seguito, ecco le sue parole:

“Un trofeo con 4 squadre importanti guadagnato sul campo, e perché no alzare anche il trofeo? Per quanto riguarda le dinamiche dello spogliatoio, l’intento dello spogliatoio è sempre stata quella di fare il meglio. Come ha detto il presidente è questione di tempo per capire come è il campionato italiano e ora stiamo raccogliendo i primi frutti, ma abbiamo iniziato adesso e non sogniamo fermarci qui.

Come atteggiamento e volontà non è cambiato nulla, dall’inizio dell’anno come ci alziamo la mattina pensiamo a quello che può essere il miglioramento che possiamo fare; non è cambiata la mentalità, ma i risultati si, negli ultimi 5 match i risultati sono arrivati. Adesso ci stiamo rispondendo una squadra che riesce a tirar fuori una partita sporca con unghie e denti, prima non lo facevamo molto, stiamo prendendo prendendo coscienza.

La mentalità è sempre stata quella, nell’ultimo mese e mezzo è stata quella. Il mister voleva avere il miglior risultato possibile quindi avrà pensato che non serviva quella. Ora sono felice di stare di più al centro del gruppo ma la mentalità della squadra è sempre stata questa. Ora ci sono i risultati che stanno arrivando. Tutti i giorni c’è questa mentalità.

Alla semifinale arriviamo con buona mentalità che abbiamo vinto 5 partite. Ti posso dire che quando fischierà l’arbitro faremo di tutto per giocare la finale”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: