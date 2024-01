Buon compleanno all’ex biancoceleste Stephan Lichtsteiner: il messaggio di auguri della Lazio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Oggi, 16 gennaio, è una giornata speciale per un ex calciatore della Lazio: è il compleanno di Stephan Lichtsteiner! L’ex difensore biancoceleste compie 40 anni. La Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha mandato un messaggio di auguri a Lichtsteiner:

“Compie oggi 40 anni Stephan Lichtsteiner, ex difensore biancoceleste. Nato in Svizzera il 16 gennaio 1984, Lichtsteiner è approdato in biancoceleste nel 2008, vestendo la maglia della Lazio fino al 2011.

Lichtsteiner ha totalizzato nella Capitale 117 presenze e 3 reti, tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League ed Europa League. In biancoceleste, Lichtsteiner ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana”.

