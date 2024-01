CorSera | Felipe Anderson, 55 gol come Inzaghi. A Riad lo sfida per il sorpasso

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riportato dal Corriere della Sera, il brasiliano è arrivato a quota 55 reti prima della sfida in Supercoppa con l’Inter di Inzaghi, uno dei 5 allenatori che ha avuto in biancoceleste. Lo ha raggiunto al 15° posto all time dei marcatori della Lazio. Ai nerazzurri Felipe Anderson ha già segnato 7 volte, sono la sua vittima preferita: nelle ultime 3 occasioni l’ha fatto contro il suo vecchio tecnico, vincendo due partite all’Olimpico per 3-1 e perdendone una con lo stesso punteggio a San Siro dov’era stato lui a portare in vantaggio la Lazio. Ha una striscia aperta di 126 partite consecutive, il brasiliano, tutte quelle con Sarri in panchina.

Con la Lazio ne ha giocate 303, in questa classifica biancoceleste è 12° (e 2° della rosa attuale dietro Immobile), chissà se disputerà tutte le altre 23 (almeno) da qui a fine stagione quando scadrà il suo contratto. Ma intanto venerdì sera a Riad c’è l’Inter: e Felipe potrebbe sorpassare Inzaghi davanti ai suoi occhi, continuando a scalare la classifica laziale. Un gol più su, a 56, c’è Casiraghi.

