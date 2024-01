CorSera | Rovella al centro della Lazio e Lotito sogna la Supercoppa

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riportato dal Corriere della Sera, Nicolò Rovella è diventato un giocatore fondamentale per la Lazio. Domenica scorsa, col Lecce, i biancocelesti hanno effettuato 518 passaggi: di questi, 76 sono i suoi (che ne ha tentati 80). Il secondo a completare più passaggi è Gila, con 47. Anche nell’azione del gol è decisivo: pesca Luis Alberto nel cuore dell’area avversaria. La Lazio, senza il mediano in campo, appare spaesata, persa. In questo campionato Rovella ha giocato da titolare 13 partite, nelle quali i biancocelesti hanno conquistato ben 28 dei 33 punti accumulati. Se invece parte dalla panchina il rendimento cala drasticamente: appena 5 punti in 7 incontri.

Ieri intanto la Lazio ha presentato la maglia, col marchio della Regione, che indosserà in Supercoppa: «Vincere la competizione sarebbe intrigante», ha detto il presidente Lotito. Poi sul Flaminio: «Attualmente non è idoneo, perché facciamo oltre 45mila spettatori di media. La politica troverà il modo di sistemarlo, se lo riterrà necessario. Non credo ci siano grandi veti o problematiche».

