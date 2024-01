Il Messaggero | Eriksson: «La malattia? Non mollo. Voglio ancora una vita normale»

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riportato da Il Messaggero, Sven-Göran Eriksson è tornato a parlare nel corso di un’ intervista al programma Good Morning Britain, in onda sul canale ITV. «La malattia? Devi conviverci e non pensarci sempre, non rimanere a casa senza fare niente. Vivi la tua vita nel modo più normale possibile e il più a lungo possibile. È ciò che sto facendo. Mi rifiuto di mollare, voglio vivere ogni giorno, una vita normale», ha detto. E poi. «Posso correre una maratona? No, ma posso andare in palestra, fare esercizi come ho sempre fatto nella mia vita. Posso ospitare persone in casa mia, prendere un caffè. Tutto è normale più o meno», ha concluso.

