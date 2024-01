Il Messaggero | Giampiero Pinzi (ex Lazio) dice no a De Rossi: ecco perché non sarà nello staff della Roma

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

L’ex giocatore della Lazio, Giampiero Pinzi, ha rifiutato l’opportunità di unirsi allo staff di Daniele De Rossi, il nuovo allenatore della Roma. De Rossi ha scelto così Emanuele Mancini, amico storico e collaboratore, come membro del suo staff, insieme a Giacomazzi. Pinzi, con un passato alla Lazio, ha deciso di non farne parte. Cuore biancoceleste che batte ancora forte. Per questo l’ex centrocampista della Lazio che esordì con la sua maglia preferita in Champions League nel novembre 1999 a Kiev, ha deciso di non far parte dello staff tecnico di Daniele De Rossi, il nuovo allenatore della Roma. Nonostante l’invito dell’amico, Pinzi ha infatti preferito fare un passo indietro e declinare l’offerta. «Troppo laziale» per passare a Trigoria seppur in un prestigioso ruolo.

Lo riporta il sito IlMessaggero.it.

