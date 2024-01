Il Messaggero | Il campo dell’Olimpico è diventato un caso: ipotesi semi-sintetico

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riportato dal Corriere dello Sport, Felipe Anderson se ne andrà a parametro zero e senza rinnovare il contratto, come sa benissimo la Lazio senza aver ancora ricevuto una comunicazione ufficiale, a fine stagione. I margini di ripensamento sono teorici: l’attaccante brasiliano si è preso un altro po’ di tempo e di riflessione in attesa di capire se per caso Lotito deciderà di alzare e ritoccare l’offerta di rinnovo (3,5 milioni compresi bonus sino al 2027) ma si tratta di un’ipotesi non contemplata a Formello.

Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, Felipe ha già raggiunto un accordo con la Juve. Due viaggi a Torino di Juliana Gomes, la sorella agente, tra novembre e dicembre, avrebbero permesso di gettare le basi di un’intesa non ancora formalizzata. La Juve conferma l’interesse per il brasiliano, appetibile a parametro zero, ma non la chiusura dell’operazione: è un profilo che potrebbe interessare a giugno nel caso in cui fosse libero. La proposta dei bianconeri sarebbe da 4 milioni di euro all’anno sino al 2028.

