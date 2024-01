Leggo | Lazio, missione Riyad: oggi la partenza della squadra

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riportato da Leggo, archiviato il campionato con le vittorie che hanno rimesso la Champions nel mirino, la Lazio ha la testa alla Supercoppa che si disputerà in Arabia. Questa mattina alle ore 12:10 la squadra partirà per Riyad dove venerdì sfiderà l’Inter in semifinale. La società oltre a lottare per un trofeo potrà mettere in cassa altri soldi: la sola partecipazione frutta 1,6 milioni di euro, arrivare in finale vale 5 milioni, vincere ben 8. Non solo. Perché altri 300mila euro arriveranno dall’accordo (presentato ieri) tra la società biancoceleste e la Regione Lazio, con la squadra che avrà il logo visitlazio.com sulla maglia.

Assente Castellanos che al derby ha rimediato un guaio muscolare, nessun problema invece per Patric uscito contro il Lecce per un fastidio alla spalla.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: