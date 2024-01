Lotito: “Esonero Mourinho? Non mi interessa, non tutti hanno lo stesso buon gusto…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Claudio Lotito intervistato dall’AdnKronos, poco prima della partenza per Riyad, ha rilasciato un brevissimo commento sull’esonero di Josè Mourinho, prima di imbarcarsi con la squadra. Patron che non si è detto interessato della vicenda.

Queste le sue parole:

“Mourinho esonerato? Non mi interesso dei problemi degli altri, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede in casa sua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto…”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: