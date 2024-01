PUMA e Lega Serie A presentano il pallone speciale per la Supercoppa

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

PUMA e Lega Serie A hanno presentato il pallone ufficiale, PUMA Orbita, realizzato per la EA SPORTS FC Supercup che si terrà a Riyadh dal 18 al 22 gennaio 2024. È la prima volta che la competizione avrà un pallone dedicato in 35 anni, celebrando anche il nuovo formato a quattro squadre. La versione speciale del pallone Orbita Serie A 2023/2024 per l’occasione è caratterizzata dal colore oro, simboleggiando l’importanza e il prestigio dell’evento.

Il PUMA Orbita sarà disponibile in due versioni: FIFA Quality PRO e Hybrid. Sarà disponibile per l’acquisto su PUMA.com e presso alcuni rivenditori selezionati.

