Serie A, lotta Champions: Atalanta e Napoli favorite, la Lazio insegue nelle quote

ROMA – Turno favorevole ad Atalanta, Napoli e Lazio nella combattuta corsa al quarto posto. Dopo il Milan proposto a 1,11, a convincere gli esperti di Better e William Hill è la Dea, ora distante una sola lunghezza dal quarto posto, e offerta tra 2,75 e 3,25. Si sale a 3,50 per i partenopei, tornati al successo all’ultimo respiro contro la Salernitana, vittoria che potrebbe aver scosso un gruppo ancora in via di guarigione. Scende da 4,50 a 3,75 l’ipotesi Lazio, squadra in piena salute e protagonista di un mini ciclo di quattro vittorie di fila.

Si alza da 3,50 a 4,50, invece, la quota della Roma, nona in classifica dopo il ko di Milano e alle prese con la separazione da Mourinho. In salita anche la Fiorentina, sempre quarta ma reduce da un punto in due partite e in lavagna a 4. Sembra aver perso smalto anche il Bologna, sconfitto a Cagliari e ora dato a 12 per un posto tra le prime quattro della classifica. GL/Agipro

