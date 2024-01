Ufficiale, De Rossi nuovo allenatore della Roma

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Ora è ufficiale, sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore della Roma, dopo l’esonero di questa mattina di Josè Mourinho, la società giallorossa ha virato su un profilo familiare come quello dell’ex capitano romanista. Sarà la sua terza esperienza in panchina, seconda invece in qualità di allenatore: dopo aver iniziato infatti come assistente di Mancini nell’Italia vincitrice dell’Europeo; De Rossi si era poi seduto sulla panchina dei ferraresi della SPAL, in Serie B. Sarà dunque la prima esperienza su una panchina di Serie A, percorso simile a quello del suo compagno di Nazionale, Andrea Pirlo, che allenò la Juventus per la stagione 2020-2021.

Come sarà l’esperienza di De Rossi sulla panchina della seconda squadra della Capitale?

