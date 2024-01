“Volo da Roma per Ovunque” il simpatico saluto di Ryanair a Mou

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

La notizia del giorno è senza dubbio l’esonero di Josè Mourinho. Tra favorevoli e contrari della scelta presa, ci ha pensato la Ryanair a salutare Josè Mourinho con ironia: nel post su X si legge: “Imbarco Immediato per Josè Mourinho, Ultima Chiamata per Josè Mourinho il tuo volo da Roma per OVUNQUE imbarcherà a breve dal Gate 3A”

Ecco il post su X:

Imbarco immediato per 🎻IamJoséMourinho🎻 pic.twitter.com/5lT0P9KSMy — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) January 16, 2024

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: