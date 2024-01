Basic: “Sono pronto ed in forma, non vedo l’ora di giocare…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Toma Basic, ufficializzato da poco il suo passaggio in prestito alla Salernitana, dopo aver svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali granata.

Queste le sue parole:

“Le mie prime sensazioni sono buone, sono contento di essere qua e iniziare a giocare con la squadra. Il numero 26 lo avevo già allo Spalato ed in Francia ed essendo libero l’ho preso. Mi piace giocare in tutte le posizioni del centrocampo, soprattutto come mezzala box to box, adesso ho 3-4 giorni per preparare la partita, sono in buone condizioni e sono pronto. Sono da 2 anni in Serie A e conosco tutto ora devo giocare e fare le migliori prestazioni possibili. Spero di avere il supporto da tutti i tifosi, ho sentito che qua il pubblico è diverso e sono curioso. Non vedo l’ora di giocare”

