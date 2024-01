CdS | Luis Alberto ha una sfida da vincere: riprendersi la Lazio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio è partita per Riad per la Supercoppa, con Sarri e Lotito soddisfatti della recente vittoria nel derby contro la Roma. La squadra è giunta in Arabia Saudita con l’intera rosa, inclusi i giocatori non disponibili come Castellanos. Lotito è presente in prima persona, dimostrando l’importanza attribuita al torneo. Il presidente, prima della partenza, ha avuto colloqui con Felipe Anderson, in scadenza a giugno, cercando di convincerlo a rinnovare nonostante le offerte della Juventus.

Si discute anche dei rinnovi di Zaccagni e Provedel, con l’urgenza di evitare beffe contrattuali. La trattativa con Romagnoli, che aveva accettato un taglio dello stipendio al Milan, è in corso. Lotito cercherà anche nuovi sponsor per la maglia. Il soggiorno in Arabia Saudita sarà all’Hotel Hilton, con l’attesa della visita di Milinkovic e la semifinale contro l’Inter. Lotito si dedicherà a questi affari, mentre Sarri e la squadra riprenderanno gli allenamenti. La Supercoppa è vista come l’occasione per un ulteriore successo prima delle vacanze natalizie.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: