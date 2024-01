CorSera | Lazio, 2 vittorie su 2 contro l’Inter nell’albo d’oro del trofeo

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riportato da Il Messaggero, dopo un inizio incerto della stagione, la solidità difensiva è tornata per la Lazio. Sarri, inizialmente in difficoltà con la retroguardia, ha ora consolidato l’assetto difensivo, fondamentale per la rimonta in classifica. La squadra ha subito solo 2 gol nelle ultime cinque partite tra Serie A e Coppa Italia e ha mantenuto 8 clean sheet nelle ultime 14 partite.

Una sorpresa è stata la scelta di dare spazio al giovane Mandas, sostituendo Provedel, e ottenendo un clean sheet nel derby. Inoltre, la difesa ha dimostrato solidità anche senza il leader Romagnoli, infortunato, sostituito con successo da Patric e dal connazionale Gila. Quest’ultimo ha attirato l’attenzione anche in Spagna, con possibili accostamenti come opzione low cost per il Real Madrid. Sul fronte delle fasce, Pellegrini ha riconquistato spazio, mentre Marusic rimane imprescindibile. Nonostante i cambiamenti nei giocatori, la Lazio mantiene la sua efficacia difensiva, confermando la solidità come una costante.

