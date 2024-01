CorSera | Sarri, tutti insieme appassionatamente. Con l’Inter è allarme peritanti diffidati

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio è partita per Riad per disputare la Supercoppa, e Sarri ha deciso di portare l’intera rosa, anche i giocatori non disponibili come Castellanos, in segno di apprezzamento per l’attaccamento e la professionalità dimostrati durante i momenti difficili, compresi i fischi del pubblico. La gara potrebbe mettere a rischio alcuni giocatori per la successiva sfida di campionato contro il Napoli, con Immobile e Zaccagni già squalificati, e Cataldi, Pellegrini e Rovella rischiano di saltare la partita a causa delle ammonizioni. Lotito ha discusso con Felipe Anderson, ma non si è parlato del rinnovo contrattuale, che è ancora in sospeso. Il presidente affronterà l’argomento nei prossimi giorni, ma il club è fiducioso di trovare un accordo nonostante le richieste di un aumento sostanzioso da parte del giocatore.

