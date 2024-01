47 anni senza Re Cecconi, il ricordo della Lazio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Alberto Brandi, direttore di Sport Mediaset, è intervenuto sulle frequenze di Radio Lega Serie A per commentare la sfida di Supercoppa tra Lazio e Inter che si disputerà domani sera a Riyad alle ore 20. Queste le parole del suo intervento:

“Abbiamo appena ascoltato Maurizio Sarri che ha parlato del 25% di possibilità per la sua Lazio di battere l’Inter. Credo che le chance siano anche superiori rispetto a quelle del pronostico sulla carta. La Lazio ci crede, è in buon momento. L’Inter da quando c’è Inzaghi e soprattutto da quando c’è Marotta ha la cultura della vittoria. I nerazzurri sono i favoriti, per loro parla il cammino in campionato, ma hanno sempre sofferto la Lazio. Sarà un match aperto da seguire in tv su Mediaset”.

