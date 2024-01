CdS | Lotito sogna la settima coppa e fissa il premio

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Sotto il segno di Lotito, ormai da 20 anni nel mondo del calcio, la Lazio ha vinto sei trofei. Il settimo potrebbe arrivare nei prossimi giorni, eguagliando il Presidente Cragnotti, che però vanta uno scudetto e due coppe europee.

Lotito è sbarcato con la squadra a Riyad e con l’occasione ha deciso di parlare con Sarri e i giocatori. In ballo ci sono i rinnovi, ma si chiede anche la qualificazione bis in Champions. Essendo ancora in corsa per Supercoppa e Coppa Italia, non si rinuncia a nulla. Come riporta il Corriere dello Sport, tra ieri e oggi era in programma la discussione del premio Supercoppa, un incentivo in più. In passato è sempre stato sotto al milione di euro e si dovrebbe continuare su questa linea. La vittoria garantirà 8 milioni, l’altra finalista ne otterrà 5, mentre le altre squadre 1,6 a testa.

Nel frattempo Lotito porta avanti il progetto Flaminio . Non appena rientrerà a Roma i contatti proseguiranno per mettere a punto il piano operativo. Si dovrà cercare l’intesa con la famiglia Nervi che ha i diritti di autore, patrimoniali e morali del Flaminio fino al 2049.

Si va avanti anche con il ricorso per la chiusura dei settori nord contro il Napoli per via degli ululati al derby contro Lukaku. La Lazio vuole vederci chiaro e capire perché né l’arbitro né il responsabile del GOS hanno ritenuto d’intervenire per segnalare l’accaduto.

