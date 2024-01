ESCLUSIVA | Danilo Galdino: “Domani, dalle 10:00 alle 14:00, tornerete a sentirci tutti i giorni, sulle nuove frequenze di Radio Olympia”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

“Sono felice di annunciare che da domani, venerdì 19 gennaio dalle 10:00 alle 14:00 tornerete a sentirci tutti i giorni, sulle nuove frequenze di Radio Olympia 90.7 fm”.

Danilo Galdino vincitore di 8 Microfoni d’Oro come conduttore del migliore programma sportivo Lazio, rompe il silenzio e annuncia la grande novità che tanti tifosi Laziali aspettavano da mesi.

“Per quello che riguarda il nostro programma, squadra vincente non si cambia: ad affiancarmi come sempre ci saranno Stefano Di Pietrantonio e Fabio Belli. Per quello che riguarda la radio, ci saranno diverse novità che daranno vita a un palinsesto di qualità che terrà compagnia a tutto il popolo Laziale dalla mattina alle 7:00 fino alle 21:00”.

Non resta che memorizzare la nuova frequenza biancoceleste 90.7 fm e aspettare ancora poche ore…

