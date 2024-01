Il Tempo | Calciomercato, piace Alexsander. Tentativo per Candreva

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Secondo quanto riporta Il Tempo, la Lazio avrebbe messo nel mirino un nuovo centrocampista proveniente dalla Fluminense: Alexsander. Nato nel 2003, a 20 anni vanta quasi 40 presenze con la prima squadra, tra cui quella in finale di Mondiale per Club contro il Manchester City. Viene valutato 15 milioni di euro e la Lazio avrebbe già avviato una trattativa nella speranza di abbassare il costo. Inoltre, è extracomunitario dunque può essere tesserato solo in estate.

Si è parlato anche di Candreva: l’obiettivo è convincere la Salernitana a cederlo a gennaio. Lotito nei prossimi giorni proverà a convincere i granata a venderlo subito, altrimenti se ne riparlerà in estate.

Ieri si è sparsa la voce di un interessamento dalla Premier per Alessio Romagnoli: Fulham, Brighton e Newcastle su di lui, ma il difensore sta bene a Roma e non vuole partire.

