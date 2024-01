Il Tempo | Domani la Lazio affronta l’Inter in semifinale: vigilia di dubbi

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

E’ ufficialmente iniziata la spedizione della Lazio in Arabia. Missione: riportare la Supercoppa a Roma dopo esserci già riusciti nel 2019. Domani affronterà la semifinale contro l’Inter e si giocherà tutto in 90 minuti: se si finirà in pareggio, si andrà ai rigori. Stamattina ci saranno le conferenze stampa dei due allenatori.

Ieri i primi allenamenti in terra saudita, in cui Sarri ha iniziato a studiare il miglior undici da sfidare contro l’Inter di Inzaghi. Il dubbio principale riguarda l’attacco: Felipe Anderson si è mosso molto bene da falso nueve e potrebbe insidiare Immobile, accompagnato da due tra Pedro, Zaccagni e Isaksen. Occhio, comunque, alla tentazione di far scendere in campo Immobile dal primo minuto. E’ pur sempre il capitano, leader e trascinatore che sa bene come si giocano certe partite.

Un altro ballottaggio riguarda la difesa: Lazzari e Pellegrini si giocano la maglia, mentre Marusic si muoverà di conseguenza. In mezzo dovrebbero esserci Patric e Romagnoli, a centrocampo Rovella, Guendouzi e Luis Alberto.

Il Tempo

