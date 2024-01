Murgia: “Dopo la Lazio, l’Inter è la squadra che seguo di più per Inzaghi. Lo ringrazierò sempre”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Intervenuto alle frequenze di Radio Serie A, l’ex giocatore della Lazio Alessandro Murgia ha parlato alla vigilia del match di Supercoppa contro l’Inter, allenata dal suo ex tecnico Simone Inzaghi.

Queste le sue parole:

“Dopo la Lazio, l’Inter è la squadra che seguo di più per Inzaghi. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me. Mi ha dato la possibilità di esprimermi e sono molto legato a lui. Può crescere ancora. Quello che ti resta di lui è la fame, la cattiveria e la voglia di vincere. Vuole sempre stare in alto e migliorarsi”.

