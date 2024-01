RIYAD – Luis Alberto e Immobile alla carica per la Supercoppa ma quanti dubbi per Sarri

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Ventiquattro ore alla semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter e Maurizio Sarri perde i pezzi. L’ultimo in ordine di tempo è Nicolò Rovella che ha rimediato un pestone all’altezza della caviglia durante il torello, il regista ha lasciato subito il campo e questo mette in dubbio la sua presenza domani. Per questo scalda i motori Danilo Cataldi, il regista romano sa come si vince in Arabia Saudita e prenderà le redini della mediana con Guendouzi e Luis Alberto. Lo spagnolo torna a giocare dal primo minuto contro l’Inter anche se il ballottaggio con Vecino è aperto. In difesa da valutare le condizioni di Patric, stamattina ha svolto un lavoro differenziato dando buoni segnali per un recupero. E’ un derby spagnolo con Gila per affiancare Alessio Romagnoli davanti Provedel, sulle corsie laterali torna Lazzari dal primo minuto con Marusic che torna a sinistra. Davanti Ciro Immobile guiderà l’attacco, il capitano biancoceleste scalpita per tornare al gol e regalare un dispiacere al suo vecchio allenatore. Felipe Anderson si sposta nuovamente sulla fascia destra mentre sulla corsia mancina ci sarà Mattia Zaccagni. L’ex Hellas Verona ha svolto il torello con la squadra per poi defilarsi, il piede fa ancora male ma stringerà i denti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: