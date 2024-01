Supercoppa, i giornalisti sauditi non hanno capito: “Dove sono Juventus e Milan?”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Oggi inizia la Supercoppa Italiana e, come si sa, si giocherà a Riyadh, in Arabia. Come riportato da un inviato de La Repubblica, però, i giornalisti arabi non hanno ben capito il meccanismo di questa competizione. Le qualificate sono le prime due classificate dello scorso campionato e le due finaliste della Coppa Italia, quindi Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina, ma i cronisti sauditi avrebbero chiesto ai colleghi italiani dove fossero Juventus e Milan. È toccato dunque all’Ad della Lega De Siervo spiegare che non era stata una scelta del nostro calcio ‘mandare’ a Riad alcune squadre piuttosto che altre, snocciolando ai presenti il regolamento della competizione.

