SUPERCOPPA | Inter-Lazio, Mkhitaryan: “La Lazio è una squadra che sa giocare, non è facile. Sono forti”

Ad accompagnare Simone Inzaghi nella conferenza stampa dell’Inter per presentare la semifinale di domani sera c’era Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista ha elogiato la Lazio: “E’ una squadra che gioca a calcio, sa come giocare, attaccare e difendere. Li abbiamo affrontati un mese fa e siamo partiti con qualche difficoltà, domani servirà più del 100 per cento per fare quello che vogliamo fare e vincere la partita. Non sarà facile, giocheremo contro una squadra forte ed è una semifinale”.

