Supercoppa italiana, il Napoli è in finale: battuta la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex biancoceleste Nando Orsi ha parlato della semifinale di Supercoppa in programma domani tra Inter e Lazio.

Queste le sue parole:

“30% di arrivare in finale? Metterei anche il 40% e non è poco. In queste partite non si può mai sapere. È una gara particolare essendo una semifinale. La Lazio sta lì e se la può giocare alla grande”.

“Gli esterni possono mettere in difficoltà i quinti dell’Inter. La Lazio se ha campo aperto può mettere in difficoltà i nerazzurri. L’organico dell’Inter, però, è importante, tra i migliori in Europa. Lo scorso anno comunque la Lazio ha vinto. Quest’anno è finita due a zero ma sappiamo tutti com’è andata”.

“Io metterei la migliore formazione per la partita. Non per forza quella titolare ma quella che è più giusta per l’avversario. La Lazio, per esempio, a centrocampo può decidere come giocarsela. Gli esterni sono quasi obbligati e anche dietro. A centrocampo le partite spesso si risolvono lì, i biancocelesti possono scegliere se essere più fisici o tecnici”.

“Portieri? Io sono più sorpreso delle prove di Provedel che di Sommer. Sommer ha un curriculum invidiato da milioni di portieri. Io non mi sono meravigliato quando ha fatto vedere grandi prestazioni. Io penso che l’affare fatto in estate sia stato molto intelligente. Su Provedel, invece, non pensavo che un portiere così forte potesse giocare fino a 29 anni allo Spezia. Sarà una sfida tra due dei portieri più forti in campionato”.

