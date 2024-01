CONFERENZA INZAGHI: “Partita approcciata bene contro una squadra molto organizzata. I ragazzi sono stati bravissimi”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Sergej Milinkovic-Savic questa sera era tra gli ospiti presenti allo stadio l’Al-Awwal Park Stadium per assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana, trofeo che ha alzato 2 volte in carriera nel 2017 e nel 2019, che vedeva affrontarsi i suoi ex compagni di squadra e l’Inter, allenata dall’allenatore che lo ha consacrato. Non la serata ideale per rivedere volti a lui noti, che sicuramente non hanno dato il meglio questa sera con una prestazione decisamente deficitaria, non onorando la sua presenza. Il serbo ai microfoni di TuttomercatoWeb e a quelli dei cronisti presenti ha rilasciato alcune dichiarazioni mostrandosi deluso per l’andamento del match e per non avere così la possibilità di vedere i suoi compagni lunedì giocarsi un trofeo. “Sergio” ha anche messo in evidenza come sia rimasto molto legato all’ambiente Lazio e chiarito come gli manchi la Prima Squadra della Capitale, soprattutto dopo aver scambiato qualche parola con i suoi ex compagni prima della partita. Sergej Milinkovic-Savic che dunque dovrà attendere un’altra occasione per tornare a tifare la sua Lazio e salutare i suoi colleghi; che invece dovranno subito cancellare e resettare per continuare il trend positivo in campionato dell’ultimo mese in vista del big match di domenica (Ore 18.00 Stadio Olimpico) contro il Napoli, si spera davanti alla Curva Nord, in attesa dell’esito del ricorso.

Queste le parole di Sergej Milinkovic-Savic nella pancia dell’Al-Awwal Park Stadium a margine della partita di fronte ai cronisti presenti e di TMW:

“Io tutto bene. Mi è dispiaciuto molto per la sconfitta perché volevo venire lunedì a vedere. Se mi manca la Lazio? Certo che mi manca, sono stato 8 anni là. Sì alcuni dei compagni li ho visti”.

