Gila nel post-partita: “Poca cattiveria e personalità. Stasera ci è mancato tutto…”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Mario Gila è intervenuto a margine della sconfitta insindacabile di questa sera. Questa sera la Lazio non ha dimostrato di essere la stessa dell’ultimo mese e per ripartire dovrà presto ispirarsi a quella che è stata fino alla scorsa settimana. Ora bisogna ricaricare le pile per domenica nel big match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“È difficile commentare stasera, la squadra non è stata quella dellle ultime 5. Ci è mancata cattiveria si può perdere contro l’Inter ma non così.

Non ci sono alibi abbiamo fatto una brutta prima partita con poca personalità per fortuna abbiamo finito solo 1-0 il primo tempo e avevamo un’opportunità per affrontare il secondo tempo più cattivi e non l’abbiamo fatto. Fanno subito gol e poi è stato difficile, è stata una partita in cui c’è mancato tutto.

Dobbiamo ripartire come stavamo, siamo vivi in coppa italia, in champions in serie a quindi questa partita va lasciata da parte e prenderla da monito per non rifarla.

La personalità è dimostrare che contro l’Inter dobbiamo esser capaci di vincere dobbiamo essere cattivi, con la palla non siamo stati bravi e abbiamo lasciato tropo spazio a centrocampo. Dobbiamo affrontare queste partite in modo diverso. Dobbiamo riprendere la continuità del campionato”.

Il difensore della Lazio, Mario Gila, è intervenuto anche ai microfoni di Mediaset al termine della sfida persa dalla sua squadra contro l’Inter:

“Sapevamo che l’Inter è una squadra molto forte, qualitativamente meglio di noi, ma dovevamo avere un atteggiamento più cattivo, anche più personalità con la palla. Ci sono mancate queste due cose che, secondo me, avrebbero reso la partita molto diversa. Oggi è stata molto dura, lo sapevamo che sarebbe stato molto difficile e, alla fine, si è visto dal risultato.

Lasciavamo la palla troppo scoperta, troppi spazi per Lautaro, sappiamo che è un giocatore molto bravo. E’ stato difficile, alla fine ricevevano molti palloni da soli, ci puntavano e creavano molto occasioni.

Il Presidente Lotito non ha parlato ma sicuramente sarà arrabbiato perché la partita si è vista, non è stata la Lazio delle ultime partite. Ora dobbiamo pensare alla partita contro il Napoli in Serie A, lasciare da parte questa partita e concentrarci in campionato.

Non può succedere, la squadra deve avere continuità con tutte le squadre in tutte le competizioni. Mi dispiace, pensiamo a ritrovare la continuità in campionato”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: