Il Messaggero | Allarme Lazio: Rovella e Zac sono in bilico

Il periodo difficile che sta influenzando negativamente questa fase della stagione della Lazio non sembra avere fine, causa i troppi infortuni che stanno colpendo la squadra.

In difesa Patric non sembra aver ancora assorbito il colpo ricevuto da Almqvist domenica scorsa e questo spaventa mister Sarri: la Lazio non ha mai perso con lo spagnolo in campo dal ‘1 minuto contro l’Inter. Al suo posto probabile l’impiego di Gila che sta ben figurando in queste ultime uscite. Accanto a lui l’ormai recuperato leader difensivo Romagnoli. Sulla fascia sinistra pronto Marusic, che si dovrà riscattare dopo la prestazione horror con i nerazzurri in campionato; sull’out di destra favorito Lazzari.

A centrocampo i dubbi sono elevati: ieri, dopo uno scontro fortuito con Felipe Anderson, Rovella ha rimediato una distorsione alla caviglia, ma farà di tutto per esserci. In alternativa, per amministrare la cabina di regia, sarà pronto Cataldi che, nonostante qualche sintomo influenzale, si sta allenando regolarmente. Sulla sinistra si giocano una maglia da titolare Vecino e Luis Alberto: lo spagnolo è stato schierato da titolare con l’Inter 1 volta su 5. Non è un caso, Sarri preferisce la sua tecnica nella ripresa e potrebbe optare per questa opzione anche oggi. L’unico sicuro del posto è Guendouzi, che ormai è costretto a fare gli straordinari: il francese è diventato imprescindibile, sia per come tiene il campo, sia le sue doti atletiche che ne fanno un centrocampista totale e di intensità altissima.

In attacco anche Zaccagni è in dubbio, il dolore al piede è ancora tanto. In caso di forfait dell’arciere, pronto a traslocare sulla sinistra Felipe Anderson, con Isaksen che prenderebbe il posto del brasiliano sulla destra. Al centro del tridente pronto a tornare con la fascia il braccio Ciro Immobile, che ha ormai smaltito definitivamente il problema al flessore.

Il messaggero

