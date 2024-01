Inter, Barella: “Siamo stati bravi, Lazio avversario difficile. Questo è quello che volevamo essere da inizio anno”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Al termine della sfida tra Inter e Lazio, che ha visto vincere i nerazzurri per 3-0 nella Semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, premiato come “Man of the Match”. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset:

E’ stata una partita veramente bella, ci siamo divertiti in campo come non lo facevamo da tanto tempo. Abbiamo messo le nostre qualità. La Lazio è un avversario difficile, fa un pressing difficile da eludere, ma oggi siamo stati bravi, con tutti gli elementi che avevano voglia di giocare e di ricevere palla, questa è la cosa più bella.

Questo è quello che volevamo essere da inizio anno, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello. Manca ancora tanto, vogliamo vincere questa coppa e continuare in campionato. Per fare questo dobbiamo continuare a fare bene e lavorare.

Traversa? Mi avrebbe fatto piacere, perché è stata un’azione bellissima. Però non mi interessa, possono segnare gli altri, a me va bene fare assist ed aiutare la squadra. Questa è la cosa più importante, il resto non conta.

Napoli in Finale? Il Napoli ha vinto tra a zero contro una squadra forte come la Fiorentina. Sono Campioni d’Italia, si possono vivere momenti difficili durante la stagione, ma le qualità dei giocatori non cambiano. Dobbiamo stare attenti e fare la nostra partita, continuando come stiamo facendo”.

