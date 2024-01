Inter-Lazio come ci arrivano le due squadre tra dubbi e infortuni

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

Dopo il successo casalingo contro il Lecce di Roberto D’Aversa, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta per affrontare l’Inter: fischio d’inizio in programma alle 20.00, per capire quale delle due squadre sfiderà il Napoli per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. Dopo la gara di campionato dello scorso 17 dicembre, in cui i nerazzurri si sono imposti per 2-0 all’Olimpico, Felipe Anderson e compagni hanno l’opportunità di vendicare la sconfitta casalinga di poche settimane fa. Per analizzare la sfida in programma questa sera, la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva Raffaele Caruso di FcInterNews.it. Ecco le sue parole:

Come arriva l’Inter a questa manifestazione?

“L’Inter ci arriva nel migliore dei modi. Il 2024 è iniziato con due vittorie, la squadra di Simone Inzaghi vuole a tutti i costi difendere la Supercoppa italiana. La manita rifilata al Monza certifica anche un ritorno di forma brillante, a differenza delle precedenti uscite contro Lecce, Genoa e Verona. Eccetto Cuadrado ai box, saranno tutti a disposizione di Simone Inzaghi“.

Probabile formazione messa in campo da Inzaghi?

“Dovrebbe schierare lo stesso undici titolare di Monza, fatta eccezione per Acerbi che torna titolare. Darmian e Barella sono favoriti per una maglia da titolare su Dumfries e Frattesi. In avanti toccherà a Thuram e Lautaro“.

Che sviluppo di gara si attende?

“E’ una partita secca. Mi aspetto un’Inter che cercherà di mantenere il controllo del gioco, ma la Lazio non starà a guardare. La sfida in campionato è stata equilibrata e mi attendo lo stesso canovaccio“.

Cosa dovrà cercare di replicare rispetto a quanto visto in campionato?

“L’Inter entra in campo sempre alla stessa maniera, il gioco di Inzaghi è collaudato. Magari far avanzare la Lazio, per poi cercare di colpirla in ripartenza con la velocità e la qualità dei giocatori, potrà essere un’arma a vantaggio dei nerazzurri“.

Si aspetta una Lazio differente rispetto all’ultima sfida?

“Mi aspetto una Lazio differente perché è partita secca, perché è un’altra competizione e ha la possibilità comunque di portarsi a casa un titolo“.

Cosa teme dei biancocelesti?

“Della Lazio temo la qualità di alcuni giocatori come Felipe Anderson e Luis Alberto. Le ultime partite comunque hanno ridato fiducia all’ambiente biancoceleste e l’ottimo stato di forma potrebbe essere da trampolino“.

