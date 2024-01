Inter-Lazio, Darmian: “Siamo scesi in campo con la giusta voglia e determinazione. Finale meritata”

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT

L’Inter conquista la Finale di Supercoppa Italiana. Nella nuova edizione a quattro squadre, i nerazzurri hanno superato con un netto tre a zero la Lazio in Semifinale, staccando il pass per l’ultimo atto contro il Napoli. Stesso risultato anche per i Campioni d’Italia (3-0) che, nella serata di ieri, hanno superato la Fiorentina di Vincenzo Italiano grazie alle reti di Simeone e Zerbin (doppietta). Concluso il match contro i biancocelesti, deciso dai gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi, ai microfoni di Mediaset è intervenuto l’esterno nerazzurro Matteo Darmian, per parlare della prestazione della sua squadra, ma proiettandosi anche alla Finale contro la squadra di Walter Mazzarri in programma lunedì 22 gennaio, sempre alle ore 20:00 italiane:

“Abbiamo fatto una buona partita, siamo scesi in campo con la giusta voglia e determinazione. La Lazio è una squadra con grandi qualità, lo sapevamo, lo ha dimostrato in questi anni. Però oggi penso che abbiamo fatto una buona partita, meritato la vittoria e la Finale.

Vincere aiuta a vincere, farlo in questo modo sicuramente aiuta. Siamo convinti di quello che facciamo, ma con il Napoli sarà una partita difficile, contro un avversario tosto. Ha dimostrato tutto il potenziale che ha il Napoli l’anno scorso, magari ha avuto qualche difficoltà ad inizio di questo anno, ma è una squadra da temere. Sicuramente la rispetteremo, ma come abbiamo fatto in questa prima parte di stagione, cercheremo di scendere in campo con la voglia di portare a casa la vittoria ed il trofeo.

Sapevamo che una linea a quattro ci stringe molto, ma che potevamo metterli in difficoltà sugli esterni allargando il gioco. L’abbiamo preparata in pochi giorni da quando siamo qui, mettendo in campo tutto quello che avevamo provato. Al di là dell’aspetto tattico, abbiamo fatto una buona partita anche a livello tecnico, di atteggiamento meritando la vittoria credo”.

